Controcorrente, stasera mercoledì 4 gennaio su Rete 4

Stasera in tv, mercoledì 4 gennaio, su Rete 4 appuntamento con Controcorrente, il talk condotto da Alessandra Viero. Viero sostituisce momentaneamente Veronica Gentili che solitamente guida il programma di attualità, politica, economia e costume. Una sostituzione in occasione delle festività natalizie. Questa sera al centro dell'attenzione i principali temi del momento. Si parlerà ancora una volta del caro bollette, delle misure decise dal governo, ma anche della morte e dei funerali di Benedetto XVI. Ovviamente non mancheranno le polemiche in campo politico e l'analisi della situazione internazionale, sempre più difficile. Si parlerà anche di sicurezza. Gli ospiti della puntata non sono stati annunciati in anticipo.

