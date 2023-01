I maghi del crimine, stasera in tv mercoledì 4 gennaio su Italia 1. La trama

04 gennaio 2023 a

Now you see me - I maghi del crimine. E' il titolo del film in programma stasera in tv, mercoledì 4 gennaio, su Italia 1, inizio alle ore 21.20. Thriller del 2013, produzione franco-americana, vede alla regia Louis Leterrier. Nel cast Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Melanie Laurent, Dave Franco, Morgan Freeman, Isla Fisher, Woody Harrelson e Michael Caine. Diamo uno sguardo alla trama. Atlas è il leader dei Quattro Cavalieri, maghi e illusionisti, ma nascondono ben altri propositi. Il loro numero migliore infatti consiste nel mettere a segno rapine milionarie ai danni di banche dall'altro lato del mondo e prosciugare i conti correnti delle persone che assistono ai loro spettacoli. L'agente dell'Fbi Dylan, affiancato dall'agente dell'Interpol Alma, è alla ricerca di prove che possano incastrarli e assicurarli alla giustizia. Ma Dylan e Alma devono prima scoprire i complici.

