Sister Act 2 -Più svitata che mai, stasera in tv lunedì 4 gennaio

Sister Act 2 - Più svitata che mai. E' il titolo del film in programma stasera in tv, mercoledì 4 gennaio, su Rai 3, inizio alle ore 21.20. E' il seguito di quello che fu il travolgente successo di Sister Act - una svitata in abito da suora. Torna la comicità di Whoopi Goldberg nel ruolo di Deloris Van Cartier/suor Maria Claretta, personaggio che le era valso un anno prima un enorme consenso. La trama. Dopo le peripezie del primo film, Deloris si è rimessa a fare la cantante. Durante uno spettacolo a Las Vegas, riceve la visita delle sue vecchie amiche suore, che le chiedono di tornare a San Francisco: la madre superiora vorrebbe incontrarla. Ed è proprio lei a convincerla di diventare una insegnante di musica nella scuola delle monache. Ma Deloris deve indossare di nuovo i panni di suor Maria Claretta. La scuola ha problemi finanziari e per salvarla è necessario iscrivere il coro a un concorso. Spunta Rita, nuovo talento musicale, pronto per esplodere. Oltre a Whoopi Goldberg, nel cast Maggie Smith, James Coburn e Lauryn Hill. La regia è di Bill Duke.

