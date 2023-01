Stasera in tv mercoledì 4 gennaio su Rai 2, a Mi casa es tu casa ospite Piero Chiambretti

04 gennaio 2023 a

Stasera in tv, mercoledì 4 gennaio, ultimo appuntamento per Mi casa es tu casa, il programma condotto da Cristiano Malgioglio e in onda su Rai 2, con inizio alle 21.20. Ospite della puntata un grande protagonista della televisione italiana: Piero Chiambretti. Prima comico, poi conduttore, attore e regista, Chiambretti ripercorrerà insieme a Malgioglio i momenti più importanti della sua carriera e non solo. Dai primi passi in Rai, fino all'arrivo sul palco dell'Ariston, per poi dedicarsi ai format rivoluzionari. Ma ovviamente non si parlerà soltanto di professione. Spazio anche alla sfera più intima, in particolare attraverso i ricordi legati alla madre Felicita scomparsa due anni fa a causa del Covid. Naturalmente Chiambretti sarà vittima delle classiche imboscate di Malgioglio, che non farà mancare amici di vecchia data e personaggi famosi.

