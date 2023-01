Meraviglie – Stelle d'Europa, stasera mercoledì 4 gennaio su Rai 1. Le anticipazioni

04 gennaio 2023 a

Meraviglie – Stelle d’Europa è il titolo del programma di Rai Cultura in onda stasera in tv, mercoledì 4 gennaio, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Alberto Angela va alla scoperta di Atene, la culla della civiltà occidentale, e la sua Acropoli, dove sorge il leggendario tempio dalle proporzioni perfette, il Partenone. E' da qui che inizia il viaggio per conoscere meglio i siti Unesco più spettacolari d'Europa. Nel modernissimo museo dell’Acropoli Alberto Angela scopre le Cariatidi, fanciulle di pietra "condannate" da secoli a sostenere il peso di una loggia. Luca Zingaretti interpreta il celebre discorso di Pericle agli ateniesi e Yuri Chechi ricorda la sua avventura olimpica nella capitale greca. Il percorso termina di fronte ai colori del mare Egeo a Capo Sounio, dove il tempio di Poseidone si staglia da millenni di fronte al tramonto. Non solo Atene. La tappa italiana della puntata è Firenze. Dalla cupola del Duomo lo sguardo si posa sui tesori circostanti: il campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni. Alberto Angela mostra i dettagli del David di Michelangelo in una luce del tutto nuova, e si inoltra nei rigogliosi giardini di Boboli, splendido parco di Palazzo Pitti. Carlo Conti fa gli onori di casa e racconta il suo amore per la città. Il viaggio si conclude in Baviera, nell’atmosfera dei fiabeschi castelli immaginati nell’Ottocento dal sovrano Ludwig II. Architetture tanto ardite che uno di essi, Neuschwanstein, ha ispirato Walt Disney per i castelli delle sue principesse. Nei giardini e nei saloni di Linderhof e di Herrenchiemsee il sovrano bavarese desiderava ripetere i fasti del Re Sole. Ma la sua storia ha purtroppo un finale tragico, raccontato in chiave mystery da Carlo Lucarelli. Un viaggio tra meraviglie, storia e anche un po' di mistero.

