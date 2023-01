Patrizia De Blanck, chi è: dal primo marito sorpreso con l'amico al grande amore

04 gennaio 2023 a

Patrizia De Blanck non ha bisogno di grandi presentazioni, protagonista di numerose trasmissioni televisive, è nota anche per le sue origini aristocratiche e per una vita sempre intensa. Figlia dell’aristocratica veneziana Lloyd Dario e dell’ambasciatore cubano conte Guillermo De Blanck y Menocal, è nata a Roma nel 1940. Debutto in tv a diciotto anni come valletta, di seguito altre esperienze per poi sparire per oltre quarant'anni. La contessa si dedica alla famiglia e alla società romana. Torna nel 2002 diventando ospite fissa di Rai Chiambretti c'è. Poi Domenica In e Radio 1. Infine i reality show, dall'Isola dei famosi al Grande Fratello Vip, passando anche per altre esperienze e il cinema.

Molto intensa la sua vita privata. Nel 1960 sposa l’aristocratico britannico Anthony Leigh Milne, ma dopo pochi mesi il marito viene scoperto a letto con il suo migliore amico e la coppia divorzia. Si fidanza con l’imprenditore tessile Farouk El Chourbagi, che però viene assassinato nel gennaio 1964, Nel 1971 secondo matrimonio, sposa il console di Panama Giuseppe Drommi. Dieci anni dopo nasce la figlia Giada. La coppia resta unita fino alla morte di lui che avviene nel 1999 per un tumore. Tra le altre relazioni flirt con Alessandro Onassis, gli imprenditori Raul Cardini e Mohamed Al Fayed, il cantante Yves Montand e gli attori Walter Chiari e Warren Beatty.

Famosa una intervista in cui dichiarò che il conte Guillermo De Blanck y Menocal non è il suo padre biologico ma ha solo adottato lei e il fratello Dario. Il genitore naturale sarebbe invece Asvero Gravelli, un gerarca nazista morto nel 1956, che aveva avuto una relazione con Llyod Dario prima della sua unione con il conte cubano. Asvero Gravelli sarebbe il primogenito di Benito Mussolini, avuto a 19 anni da una relazione con una donna sposata. Di questa teoria gli storici non hanno mai trovato le prove. Oggi, mercoledì 4 gennaio, sarà ospite di Serena Bortone su Rai 1 a Oggi è un altro giorno.

