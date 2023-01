Charlie's Angels in prima visione su Rai2 stasera martedì 3 gennaio. La trama

03 gennaio 2023 a

a

a

Un film d’azione dove le eroine sono donne e diretto dalla regista Elizabeth Banks. Le Charlie’s Angels arrivano in prima visione su Rai 2 per la serata di martedì 3 gennaio alle 21.20. L'agenzia investigativa Townsend si è espansa a livello internazionale, ingaggiando come spie in tacchi a spillo le donne più intelligenti e impavide del mondo e formando diversi team di "Angeli". Un giorno si rivolge a loro Elena Houghlin, ingegnere informatico, capo programmatore di una tecnologia in grado di rivoluzionario il settore energetico ma che potrebbe diventare un'arma così pericolosa da mettere seriamente a rischio l'intero pianeta. Il delicato affare viene affidato a Bosley che incarica la maga dei travestimenti Sabina e l'ex MI6 Jane di scendere in azione e recuperare l'arma prima che finisca nelle mani sbagliate. Viene arruolata per la missione anche la stessa Elena, presto addestrata al lavoro sul campo…. Con Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Noah Centineo.

Pattini d'argento, avvincente storia d'amore nel film russo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.