Paradise Road, stasera in tv lunedì 2 gennaio su La7. La trama

Paradise Road. E' il titolo del film in programma stasera in tv, lunedì 2 gennaio, su La7, inizio alle ore 21.15. Genere drammatico, produzione americana e australiana del 1997, regia di Bruce Beresford e cast d'eccezione: Glenn Close, Frances McDormand, Julianna Margulies e Cate Blanchett. Un gruppo di donne europee, australiane e cinesi, all'arrivo dei giapponesi a Singapore, nel 1942, vengono rinchiuse in un campo di prigionia a Sumatra. Riescono a vincere le differenze di cultura e di ceto che le dividono, attraverso l'impegno in una corale improvvisata.

