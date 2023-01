Non ci resta che piangere, stasera lunedì 2 dicembre su Rete 4. La trama

02 gennaio 2023 a

a

a

I magnifici anni Ottanta. Non ci resta che piangere con gli incredibili Massimo Troisi e Roberto Benigni. E' il film in programma stasera in tv, lunedì 2 gennaio, su Rete 4, inizio alle ore 21.25. Pellicola comica del 1984, produzione ovviamente italiana, vide alla regia proprio il fantastico duo Troisi-Benigni. Nel cast, oltre a loro, nei ruoli più importanti anche Amanda Sandrelli e Paolo Bonacelli. Il film è una risata senza fine. Partiti in auto da Frittole, in provincia di Firenze, Saverio e Mario, un maestro e un bidello, finiscono nel 1942. Decidono di recarsi a Palos per fermare Cristoforo Colombo e impedirgli di scoprire l'America. Durante la loro strada finiscono per incontrare persino Leonardo da Vinci. E non solo.

Uccisa a colpi di arma da fuoco, un delitto in paradiso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.