Top Gun, stasera in tv lunedì 2 gennaio su Italia 1. La trama

Stasera in tv, lunedì 2 gennaio, su Italia 1 un grande classico del cinema: Top Gun (inizio alle ore 21.20). Film d'azione, produzione americana del 1986, regia a cura di Tony Scott e cast d'eccezione: Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards e Val Kilmer. Chi non conosce la trama di Top Gun? Forse i giovanissimi. Maverick è un pilota di caccia. Vuole entrare nei top gun in memoria del padre, caduto in Vietnam. Ignorando il regolamento si innamora dell'istruttrice Charlie, bella, bionda e sua superiore. Inoltre finisce per sentirsi anche responsabile della morte del suo copilota. Azione ed emozioni non mancano di certo, così come le sequenze spettacolari e una grande canzone come Take my breath away che ottenne l'Oscar. Difficile che non ci sia qualcuno che almeno una volta non abbia visto Top Gun. Nel caso è bene che colmi subito la lacuna.

