Grande Fratello Vip, stasera lunedì 2 gennaio su Canale 5. Ecco cosa succede

02 gennaio 2023 a

La casa del Grande Fratello Vip è spaccata in due fazioni? Tutto fa pensare che ormai sia proprio così. Per avere la conferma occorre seguire la puntata di stasera in tv, lunedì 2 gennaio, su Canale 5, a partire dalle ore 21.20. Come al solito non sono mancate le anticipazioni social di Alfonso Signorini. "I litigi ormai sono all'ordine del giorno - ha spiegato il conduttore - Soprattutto all'interno di una coppia fino a ora consolidata, quella tra Antonella e Riccardo. Se ne sono dette di tutti i colori. Notizia di ora, stanno parlandosi dopo giorni di silenzio e di mutismo. Primo confronto sul letto, ma non sappiamo come andrà a finire. Lui è arroccato nelle sue posizioni e lei fa lunghi soliloqui sperando di sbloccare i suoi malumori, ma invano. Intanto la casa nella giornata mondiale della pace si è spaccata in due fazioni: spartani e persiani. Alcuni si sottraggono alle fazioni e cercano diplomaticamente di tenere il piede in due scarpe. Ma questa sera noi li metteremo alle strette". E intanto è annunciata una importante sorpresa per Sarah Nile.

