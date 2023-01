Delitti in paradiso - Un fantasma dal passato, stasera lunedì 2 gennaio su Rai 2. la trama

02 gennaio 2023 a

Stasera in tv, lunedì 2 gennaio, su Rai 2 una delle serie più amate dagli italiani: Delitti in paradiso - Un fantasma dal passato. Inizio alle ore 21.20 per la popolare serie franco-britannica in cui un commissariato di polizia inglese è trapiantato ai Caraibi, in un’ex colonia francese ora dipendenza britannica d’oltremare. A capo del commissariato si avvicendano i diversi ufficiali lì spediti da Londra, alle prese con un contesto molto diverso da Scotland Yard e dintorni. In questo speciale film tv, realizzato espressamente per il Natale 2022, il commissario Selwyn Patterson deve vedersela con un antico caso, l’unico che non abbia mai risolto, e che ritorna a perseguitarlo proprio in occasione delle feste natalizie. Mentre gli abitanti di Saint Marie si preparano per celebrare il Natale, la podcaster Jennifer Langan viene trovata uccisa a colpi d’arma da fuoco. Jennifer stava indagando sulla strana scomparsa di un bambino di nove anni, sparito alla Vigilia di Natale del 1977. Quando vengono scoperte le registrazioni della notte dell’omicidio, la squadra entra a contatto con un mistero che ha del sovrannaturale. L’indagine si alternerà alle vicende dell’ispettore Neville, che sta cercando dal suo canto di trovare l’amore. Lo stile british legato alla spensieratezza caraibica, cifra inconfondibile di Delitti in paradiso, si fonde in questo speciale natalizio alla ghost-story, non senza implicazioni romantiche. Non mancano le emozioni e i colpi di scena.

