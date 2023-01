Il Re Leone, stasera in tv lunedì 2 gennaio su Rai 1. La trama

02 gennaio 2023 a

Ancora un film dedicato soprattutto ai più piccoli, stasera in tv, lunedì 2 gennaio, su Rai 1. E' infatti in programma Il Re Leone, inizio alle ore 21.15, in prima visione sulla rete. La Disney, sull’onda del clamoroso successo del suo film di animazione del 1994 e dell’altrettanto entusiasta accoglienza ottenuta a Broadway dal musical a esso ispirato, decise nel 2016 di sviluppare il live action del Re Leone”, in onda stasera con le voci di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Beyoncé Knowles, Luca Ward, Massimo Popolizio. Tutti o quasi i live action della Disney orbitano intorno a un protagonista umano o umanizzato: nel caso del Re Leone la difficoltà consisteva nel dare a Simba e agli altri animali che popolano il film lo spessore e la profondità che avevano nell’originario cartone animato, ma in un contesto cinematografico fotorealistico. La scommessa è stata vinta e questa versione del Re Leone è diventato l’ottavo film con maggiori incassi della storia del cinema. E “Hakuna matata”, la locuzione swahili adottata dai personaggi del film per descrivere la filosofia di vita della savana, è diventata un’espressione amata e diffusa in tutto il mondo. Nonché una canzone amatissima: la versione italiana di questo live action si giova, per il doppiaggio e l’interpretazione delle canzoni, di due giganti della nostra musica pop: Elisa, nella parte di Nala, e Marco Mengoni in quella di Simba. Un film da non perdere e non salto per il pubblico giovanissimo.

