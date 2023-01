Concerto per la pace, stasera domenica 1 gennaio su Canale 5

01 gennaio 2023 a

L'anno televisivo di Canale 5 inizia con uno spettacolo in occasione della Giornata mondiale per la pace, stasera domenica 1 gennaio. Federica Panicucci presenta il "Concerto per la pace", dall'Auditorium della Conciliazione di Roma. Sul palco si avvicendano grandi artisti italiani e internazionali che sollecitano ancora una volta la necessità della fine della guerra in Ucraina. Ci saranno José Carreras, Amy Lee di Evanescence, Gigi D'Alessio, Fiorella Mannoia, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Aka 7even, Hevia, Neri Marcorè, Darin e Kayma. Gli artisti saranno accompagnati dall'Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal maestro Adriano Pennino. Parteciperanno anche il Piccolo Coro Le Dolci Note e Vincent Bohanan and the Sound of Victory Gospel Choir. Il tema della pace, inoltre, sarà al centro di alcuni brani letti tra gli altri da Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta e Bianca Guaccero. Annunciata la partecipazione di Federica Pellegrini, Marcell Jacobs, Fiona May e Chiara Vingione. L'evento ha uno scopo benefico: offrire un aiuto concreto alla popolazione ucraina, piegata da quasi un anno di guerra. Il pubblico può sostenere un progetto dei salesiani delle Missioni Don Bosco, rivolto alla costruzione di un bunker. Finita la guerra, lo spazio diventerà un teatro. Donazioni fino al 6 gennaio via Sms o telefono fisso al numero solidale 45594.

