Quasi amici, stasera in tv domenica 1 gennaio film su Rai 3. La trama

01 gennaio 2023 a

a

a

Stasera in tv, domenica 1 gennaio, su Rai 3, dalle ore 21.20 il film Sempre amici. La regia è di Neil Burger, del cast fanno parte Bryan Cranston, Nicole Kidman, Kevin Hart. Philip Lacasse è un miliardario di Park Avenue. Dopo un grave incidente, è costretto sulla sedia a rotelle. Assume come aiutante Dell, un ex carcerato afroamericano alla disperata ricerca di un lavoro, che dovrebbe occuparsi di lui. Lacasse è convinto che ormai non valga la pena vivere, Dell deve cercare di rimettersi sulla retta via. Due strade che sembrano lontane una dall'altra, ma che finiranno per incontrarsi. Grazie al reciproco sostegno imparano a vivere nuovamente e a rimettersi in gioco. Il film è un remake di Quasi amici – Intouchables.

