Pinocchio, stasera domenica 1 gennaio su Rai 2

Stasera in tv, domenica 1 gennaio, su Rai 2 un grande classico del cinema italiano. E' in programma il film Pinocchio, la pellicola realizzata da Matteo Garrone, inizio alle ore 21.05. Garrone ha portato nella trasposizione cinematografica del capolavoro di Collodi tutto il suo talento per la figurazione e la sua passione per il dettaglio, e ha svelato che il progetto per lui era antichissimo, al punto di aver disegnato addirittura all’età di sei anni un rudimentale storyboard (che il regista ha anche condiviso sui suoi profili social). La storia la conoscono tutti, racconta le peripezie del burattino e del suo babbo Geppetto che dopo averlo perso cerca di ritrovarlo, dovendo fare i conti con il Gatto e la Volpe e Lucignolo, aiutato dalla Fata Turchina e dal Grillo Parlante. E' il romanzo italiano più tradotto e più diffuso al mondo e il libro molto spesso è diventato film, famosi quelli di Comencini e (1972) e Roberto Benigni (2002). Benigni recita anche nella pellicola di Garrone, interpretando il ruolo di Geppetto. Pinocchio, invece, è Federico Ielapi che durante le riprese aveva nove anni. L'indimenticabile Gigi Proietti veste i panni di Mangiafuoco.

