Concerto di Capodanno oggi 1 gennaio 2023 su Rai 1. Il direttore d'orchestra è Daniel Harding

01 gennaio 2023 a

a

a

Concerto di Capodanno in tv, oggi 1 gennaio 2023, su Rai 1. Come da tradizione la prima rete della televisione di Stato, propone il concerto di musica classica, inizio alle ore 12.30 e replica su Rai 5 alle 18.45. E' il grande direttore d'orchestra inglese Daniel Harding il protagonista dalla Fenice di Venezia. Classe 1975, Harding ha iniziato giovanissimo la carriera come assistente prima di Sir Simon Rattle alla City of Birmingham Symphony Orchestra e poi di Claudio Abbado presso i Berliner Philharmoniker. Ha ricoperto incarichi presso l’Orchestre de Paris, la Mahler Chamber Orchestra, la London Symphony Orchestra e l’Orchestra Sinfonica della Radio Svedese, ma è stato ospite di tutte le più prestigiose istituzioni musicali del mondo, dai Berliner e Wiener Philharmoniker al Festival di Salisburgo, al Teatro alla Scala. Accanto a lui sul palco, per la consueta brillante scelta di arie e duetti d'opera, le voci del soprano Federica Lombardi e del tenore Freddie De Tommaso. I pezzi danzati sono invece affidati al corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, con le coreografie di Davide Bombana e la partecipazione straordinaria di Jacopo Tissi. Il coro e l'orchestra sono quelli del Teatro La Fenice di Venezia. Regia televisiva a cura di Fabrizio Guttuso Alaimo.

Video su questo argomento Mattarella: "Costituzione compie 75 anni e resta la nostra bussola"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.