Alla ricerca di Dory, stasera in tv venerdì 30 dicembre su Rai 3. La trama

Come nella migliore tradizione delle feste natalizie, stasera in tv, venerdì 3 dicembre, su Rai 3 un film per bambini. Dalle ore 21.20 spazio alla pellicola Alla ricerca di Dory, sequel dell’amatissimo Alla ricerca di Nemo, vincitore dell’Oscar come Miglior Film d’Animazione nel 2004. Dory vive felicemente nella barriera corallina insieme a Nemo e Marlin: è passato un anno dall'avventura che ha cambiato le loro vite, quando si ricorda improvvisamente di avere una famiglia che forse la sta cercando. Dory, quindi, parte insieme ai suoi amici per una straordinaria avventura attraverso l'oceano che la condurrà fino al prestigioso Parco Oceanografico, in California: un acquario che è anche un centro di riabilitazione. Per riuscire a trovare sua madre e suo padre, Dory chiederà aiuto ai tre abitanti più stravaganti del Parco: Hank, un irascibile polpo che tenta continuamente la fuga, Bailey, un beluga convinto di avere un sonar difettoso, e Destiny, uno squalo balena miope…

