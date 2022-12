Note d'amore, stasera in tv venerdì 30 dicembre su Rai 1. La trama

30 dicembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 30 dicembre, su Rai 1 è in programmazione il film Note d'amore. La commedia sentimentale di Alexandre Laurent è proposta in prima visione assoluta dalle ore 21.25. Diamo un occhio alla trama: Mélodie lavora come assistente di produzione della signora Louvier per organizzare un concerto di Natale. A causa di uno sfortunato incidente il pianista si ferisce e Mélodie rischia di perdere il lavoro. L’unica soluzione è trovare un sostituto, il famoso Michael Grimaud, scomparso dalle scene da dieci anni. Se riuscirà a convincerlo a esibirsi in un concerto speciale, potrebbe ottenere un aumento. Ma ha solo tre giorni per farlo. Mélodie partirà alla ricerca del misterioso pianista in un piccolo villaggio di montagna nelle Alpi austriache, dove Michael suona ancora il piano, ma solo nella taverna locale, e ha completamente abbandonato la musica classica. Mélodie con pazienza e creatività dovrà conquistare l'artista e convincerlo a risalire sul palcoscenico. Nel cast Barbara Cabrita, Lannick Gautry, Didier Flamand, Brigitte Fossey.

Ilona Staller si racconta a Cristiano Malgioglio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.