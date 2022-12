La vita straordinaria di David Copperfield, stasera in tv giovedì 29 dicembre. La trama

29 dicembre 2022 a

“La vita straordinaria di David Copperfield” è il film in programma stasera in tv, giovedì 29 dicembre su Rai 3. Inizio alle ore 21.20 per la pellicola diretta da Armando Iannucci con Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton e in onda in prima visione. David Copperfield, venuto al mondo nell'Inghilterra industriale senza padre e senza sconti, curioso e vivace, viene allevato dalla madre e dall'amorevole governante. A rovinare tutto è Mr. Murdstone, uomo intransigente e crudele. Sposa la madre e lo spedisce a Londra a lavorare nella sua fabbrica di cristallo. Tra una bottiglia e l'altra, David cresce in intelligenza e sopporta i soprusi. Almeno fino alla morte della madre. Pieno di collera, si ribella al patrigno e ripara dalla zia Betsey che lo aiuterà a terminare gli studi e a trovare un lavoro nello studio di Mr. Spenlow. Tutto sembra andare a meraviglia, ma la vita non ha ancora finito di metterlo alla prova, mentre cerca un nome, una moglie e una storia da raccontare.

