Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle, stasera in tv giovedì 29 dicembre su Rai 2. La trama

Stasera in tv, giovedì 29 dicembre, su Rai 2 (ore 21.20) in prima visione il film Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle. Una nuova avventura di Elsa, Anna e Kristoff, per la regia di Chris Buck e Jennifer Lee e con le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano, Paolo De Santis e Idina Menzel. La trama. Sono passati tre anni dalla fine delle vicende narrate nel primo Frozen: la città di Arendelle sta vivendo un momento di allegria sotto la saggia guida di Elsa, mentre Kristoff, avrebbe intenzione di dichiararsi ad Anna, la principessa con cui aveva stretto un tenero legame. I suoi confidenti sono la renna Sven e il pupazzo di neve Olaf, che continua ad animare allegramente le giornate nel regno fatato. Ma una catastrofe minaccia la città e i suoi abitanti. Per sventarla, Elsa dovrà seguire un misterioso richiamo che la porta verso una foresta incantata ai limiti del regno, il cui popolo aveva subito un antico torto. Non mancano colpi di scena ed emozioni.

