Una scomoda eredità, film stasera in tv giovedì 29 dicembre. La trama

Stasera in tv, giovedì 29 dicembre, ultimo film del ciclo “Purché finisca bene”. Su Rai 1 a partire dalle ore 21.25, va in onda Una scomoda eredità. Cast importante. Tra gli altri: Euridice Axen, Chiara Francini, Cristiano Caccamo, Cesare Bocci. Regia di Fabrizio Costa. E' la storia di Diana e Gaia che, dopo aver perduto i rispettivi genitori amanti, ereditano in comune una villa in Sardegna. Ma le due hanno caratteri molto diversi. Diana è un medico serio e rigoroso, Gaia è una estroversa che non riesce mai a stare ferma. E' proprio lei a iniziare a uscire con Max, ma all'improvviso spunta Franco Lussurgiu, che vuole a tutti i costi la villa ereditata dalle due donne. Le sorprese si accavallano una dopo l'altra. Una scomoda eredità è il quarto ed ultimo film del ciclo Purché finisca bene.

