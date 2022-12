Virgino, la passione per la musica e il mistero dell'amore

29 dicembre 2022 a

Si chiama Virginio Simonelli, ma tutti lo conoscono come Virginio. E conoscono in particolare la sua voce di cantautore. Classe 1985, nato a Fondi in provincia di Latina, ha sempre amato la musica e già da ragazzino ha iniziato a suonare il pianoforte. Dopo il diploma si è trasferito a Milano dove si è iscritto alla Nuova accademia di belle arti. Soffre per il divorzio dei genitori e si fa forza proprio con la musica e la sua voglia di diventare cantante. Nel 2006 partecipa a Sanremo giovani con Davvero e nel 2011 entra nella scuola Amici di Maria De Filippi dove vince la decima edizione. Negli ultimi anni ha realizzato numerose canzoni per artisti di successo, da Laura Pausini a Raf, da Lorenzo Fragola a Elisa. Ha partecipato anche a Tale e quale show. Poco si sa della sua vita sentimentale. Virginio è sempre stato molto riservato. Negli anni passati si è parlato di una sua possibile passione con un altro ragazzo, ma non è stato mai chiarito. In una intervista ha dichiarato di essere fidanzato, ma senza specificare di chi. Oggi giovedì 29 dicembre, Virginio sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il talk condotto da Serena Bortone su Rai 1.

Oggi è un altro giorno, ospiti e anticipazioni

