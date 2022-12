Leo Gullotta, il lungo amore con il compagno. Una vita di successi

29 dicembre 2022 a

a

a

"Leo Gullotta, la serietà del comico" (Sagoma Editore). E' il titolo dell'autobiografia scritta dallo stesso attore, comico e imitatore insieme ad Andrea Ciaffaroni. Il libro ripercorre di sessant'anni di carriera di Gullotta e oggi, giovedì 29 dicembre, sarà presentato a Oggi è un altro giorno, il programma condotto su Rai 1 da Serena Bortone. Un racconto che parte dagli inizi, da come Gullotta, catanese, classe 1946, si avvicinò alla recitazione: leggendo un manifesto del Centro Universitario Teatrale. Poi gli esordi in teatro con Turi Ferro, Salvo Randone, Ave Ninchi, fino alla consacrazione a Roma, dove ottenne grande successo sia nel cinema che alla tv. "Studio e volontà", sono state sempre queste le sue parole d'ordine: "Me le hanno insegnate i grandi e la vita". ha spiegato lo stesso Leo Gullotta all'Agenzia Ansa parlando del libro e del suo nuovo spettacolo "Anche nella vita la pioggia deve cadere" di Fabio Grossi. Tre David di Donatello, due Nastri d'Argento, un Globo d'Oro, un Ciak d'Oro, due Premi Flaiano e un Efebo d'oro: la carriera di Leo Gullotta è stata ricca di premi e di grandi successi. E ormai prossimo ai 77 anni (li compirà il 9 gennaio), vuole essere ancora grande protagonista dei palchi. Nella vita privata Leo Gullotta si è unito civilmente con il suo compagno nel 2019. Stavano insieme da circa 32 anni. Ma l'attore aveva dichiarato di essere omosessuale già nel 1995, al settimanale Rome gay. Il compagno non fa parte del mondo dello spettacolo.

Oggi è un altro giorno, ospiti e anticipazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.