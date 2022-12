Oggi è un altro giorno, oggi giovedì 29 dicembre. Ospiti e anticipazioni

29 dicembre 2022 a

Oggi in tv, giovedì 29 dicembre, nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk condotto da Serena Bortone. Inizio alle ore 14.05 su Rai 1. Come accade quasi sempre, gli ospiti sono stati annunciati via socia. Oltre ai personaggi ormai considerati "affetti stabili", il primo protagonista della puntata sarà Leo Gullotta, attore, comico, doppiatore e imitatore italiano che festeggia i sessant'anni della sua carriera. In studio anche il cantautore Virginio Simonelli, conosciuto solo come Virginio. Parteciperanno alla puntata anche Elena Bonetti, deputata di Italia Viva, e Luca Toccalini, parlamentare della Lega.

