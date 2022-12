Alessandra Viero, chi è il marito e perché sostituisce Veronica Gentili a Controcorrente

28 dicembre 2022 a

Alessandra Viero sostituisce, durante il periodo delle festività natalizie, Veronica Gentili alla conduzione di Controcorrente nelle tre prime serate ma anche nella striscia quotidiana. Un avvicendamento già capitato in passato e tornato in auge in queste settimane.

Controcorrente, Veronica Gentili in vacanza: tocca ad Alessandra Viero

Viero è da otto anni il volto di Quarto Grado, la trasmissione che racconta i casi di cronaca che maggiormente catturano l'attenzione dell'opinione pubblica in cui affianca il conduttore Gianluigi Nuzzi. Alessandra è nata a Sandrigo il 16 aprile 1981, si è laureata all'Università di Trento in Giurisprudenza con il massimo dei voti, ma ha collaborato con testate giornalistiche locali già prima di completare gli studi. È giornalista professionista dal 2006, ha lavorato per il Corriere del Veneto e nell'emittente locale Rete Veneta come conduttrice e inviata del Tg Bassano. Nel 2008 arriva in Mediaset, dal 2011 è una delle conduttrici di punta di TGcom24, nel 2013 fa parte della redazione di Studio Aperto, dove realizza vari servizi e conduce il telegiornale. Dal 4 ottobre 2013 prende il posto di Sabrina Scampini nella conduzione di Quarto Grado su Rete4.

Viero nell'estate 2021 si è sposata (a Roma) con Fabio Riveruzzi, suo storico compagno. La coppia aveva già un figlio, Roberto Leone. Il marito è un manager di origini umbre (Terni) che lavora nel campo del marketing musicale.

