Mara Venier, tre matrimoni e due figli. I tradimenti di Jerry Calà e la relazione con Renzo Arbore

Mara Venier ospite di Mi casa es tu casa, il programma condotto da Cristiano Malgioglio. La signora della domenica in tv si racconterò tra carriera e vita privata ricordando i primi amori fino a quello più grande, per la sua famiglia, formata da suo marito Nicola, i figli e i nipoti. Non mancheranno momenti commoventi, come quello legato al ricordo della mamma di Mara, Elsa.

Mi casa es tu casa, Mara Venier e Luz Casal ospiti di Cristiano Malgioglio

La mitica zia Mara, all'anagrafe Mara Povoleri, è originaria di Venezia e lo scorso ottobre ha compiuto 72 anni. Modella e attrice, è poi diventata una delle conduttrici più famose della tv italiana. Il suo nome è legato a Domenica In che quest'anno conduce per la quattordicesima stagione (la prima volta nel 1993). Il suo esordio - dopo un provino per una parte ne Il giardino di Finzi Contini, film di Vittorio De Sica - è da protagonista nella pellicola Diario di un italiano di Sergio Capogna (1971). Dopo aver lavorato da fotomodella e aver aperto un negozio di abiti usati nei pressi di Campo deì Fiori, chiamato A tempo perso, non tralascia però la recitazione (partecipa alla serie tv di Dario Argento La porta sul buio). Negli anni Ottanta partecipata film cult come Testa o croce (1982), Al bar dello sport (1983) e la serie Professione vacanze (1987). Negli anni Novanta abbraccia la conduzione e svolta. Dopo il Cantagiro (1991) la sua Domenica In diventa un successo. Lunga lista degli altri programmi da lei condotti: il Dopofestival, Luna Park, Viva Napoli (Mediaset), lo Zecchino d'oro e il Concerto di Natale. E ancora La vita in diretta per tre stagioni, Telethon, ancora Mediaset (giudice di Tu si que vales). Negli anni è sporadicamente tornata al cinema con qualche cameo (Paparazzi, Vacanze di Natale a Cortina) e ruoli da protagonista nelle fiction (La voce del cuore con Gianni Morandi). Ha scritto anche tre libri, l'ultimo intitolato Mamma, ti ricordi di me?

A Mestre, dove è cresciuta nella zona popolare del quartiere Piave, conobbe giovanissima Francesco Ferracini, da cui ha avuto Elisabetta e che l'ha resa nonna nel 2002. I due si sono poi sposati, ma il matrimonio è terminato poco dopo. Ha anche un figlio, Paolo, avuto con l'attore Pier Paolo Capponi da cui ha avuto un altro nipote nel 2017. Nel 1984 ha sposato l'attore Jerry Calà, da cui si è separata nel 1985 ("me ne combinava di tutti i colori. Diciamo che era molto birichino. Il giorno della nostra festa di matrimonio, mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito. Sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra" ha raccontato a Verissimo). Successivamente ha avuto una lunga relazione con Renzo Arbore, conclusasi nel 1997, e una più breve con l'attore italoamericano Armand Assante. Dal 28 giugno 2006 la Venier è sposata con il produttore cinematografico Nicola Carraro.

