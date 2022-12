Mi casa es tu casa, stasera in tv 28 dicembre su Rai1: Mara Venier e Luz Casal ospiti di Cristiano Malgioglio

28 dicembre 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 28 dicembre 2022, un'altra puntata di Mi casa es tu casa, il programma in onda su Rai1 (dalle ore 21,20) che ha segnato il debutto alla conduzione di Cristiano Malgioglio. Gli ospiti di questa sera sono Mara Venier, la signora della domenica della tv italiana, e la cantante Luz Casal, che grazie a Pedro Almodovar ha conosciuto una grande popolarità anche fuori dai confini spagnoli.

Mara Venier, amica di vecchia data del padrone di casa, si racconterà attraverso un’intervista esclusiva e, oltre alla sua ascesa professionale degna della trama della più avvincente favola, ricorderà i primi amori fino a quello più grande, per la sua famiglia, formata da suo marito Nicola, i figli e i nipoti. Non mancheranno momenti commoventi, come quello legato al ricordo della mamma di Mara, Elsa, ma anche più divertenti come l’arrivo a sorpresa di un personaggio comico che per l’occasione vestirà dei panni più inconsueti del solito.

Luz Casal, invece, offrirà al pubblico una suggestiva cover di “Un anno d’amore” di Mina, degna colonna sonora di una delle puntate più intense di Mi casa es tu casa.

