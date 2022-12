Ricky Tognazzi, i due matrimoni e chi è la moglie: l'Orso d'argento con Ultrà

28 dicembre 2022 a

Artista poliedrico tra cinema, teatro e tv, Ricky Tognazzi è ospite di Oggi è un altro giorno (Rai1) nella puntata del 28 dicembre 2022. Recentemente ha presentato la riedizione de Il Rigettario, un viaggio nel lato più umano e gourmet del padre Ugo ed è stato anche tra i primi ad abbracciare l'appello dei media a favore delle donne iraniane.

Attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, milanese, 67 anni, figlio del grande Ugo Tognazzi, iconico volto della commedia all'italiana degli anni '60 insieme ad altri mostri sacri come Alberto Sordi, Vittorio Gassmann e Nino Manfredi, e protagonista di veri e propri capolavori del cinema come Amici miei. Dichiaratamente ateo, anche se ha espresso apprezzamento per la figura di Papa Francesco, Ricky Tognazzi ha anche vinto prestigiosi premi in carriera, fra cui si ricordano un Orso d'argento come miglior regista a Berlino per Ultrà, quattro David di Donatello e un Ciak d'oro. Una vita dedicata al cinema, sia come attore che come regista, tanto che sotto pandemia aveva rilasciato un'intervista lamentando la chiusura delle sale.

A livello di vita privata, Tognazzi ha tre fratellastri nati dai successivi due matrimoni del padre Ugo: Thomas Robsahm, Gianmarco e Maria Sole Tognazzi, anche questi ultimi due molto attivi nel mondo del cinema.

Ricky è stato sposato in prime nozze con Flavia Toso, da cui ha avuto la figlia Sarah. Nel 1995 si è poi sposato con l'attuale moglie Simona Izzo, anche lei attrice, doppiatrice, sceneggiatrice e regista, che aveva avuto una lunga relazione con Maurizio Costanzo ed era stata sposata con il cantante Antonello Venditti.

