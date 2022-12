Francesco Merola, come è morto il padre e il matrimonio a La Sonrisa con Marianna Mercurio

28 dicembre 2022 a

Francesco Merola ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata del 28 dicembre 2022. Il figlio dell’indimenticabile Mario ha recentemente pubblicato il singolo Me sposo a te, e a maggio ha sposato l’attrice e cantante Marianna Mercurio. Merola adesso è a teatro con Canzona ‘e… Guapparia,

Ma chi è Francesco Merola? Nato a Napoli, 52 anni, è il terzo figlio di Mario Merola e Rosa Serrapiglia ed è l’unico che ha deciso di seguire le orme del padre nella musica. Ha preso parte ad alcune manifestazioni canore e musicali proprio insieme a lui, come il festival di Napoli nel 2001. In quella occasione padre e figlio vinsero il premio con il brano intitolato L‘Urdemo emigrante. Nel 2005 poi ha fatto letteralmente il giro dell’Italia con un recital intitolato Il lungo viaggio continua. Il padre Mario morì nel novembre 2006 per arresto cardiocircolatorio, all'età di 72 anni, all'ospedale di Castellammare di Stabia. Qualche giorno prima era stato ricoverato in rianimazione dopo aver mangiato cozze crude.

La moglie di Francesco si chiama Marianna Mercurio e la loro è una storia d’amore molto importante capace di superare un periodo di crisi nel 2020. Ad annunciare la rottura era stata proprio la stessa Marianna in un post su Facebook. “È con grande rammarico che bisogna accettare… Amare non significa andare d’accordo… purtroppo io e Francesco abbiamo deciso di troncare per il bene di entrambi… so che non è necessario raccontare della propria vita privata ma per rispetto di chi ci ha seguito e sostenuto abbiamo trovato giusto il chiarimento… ci siamo amati da morire e fino a qualche giorno fa ci abbiamo riprovato… pur amandoci non ci siamo incontrati su tutto e per non distruggere qualcosa di meraviglioso… abbiamo capito che per la pace era più giusto troncare…“. Poi il ritorno di fiamma e il matrimonio con una grande festa al celebre La Sonrisa di Sant'Antonio Abate (famoso per la trasmissione tv Il castello delle cerimonie) con 500 invitati tra emozioni, canzoni e amici del mondo della canzone napoletana.

