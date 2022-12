Meraviglie, stasera in tv 28 dicembre su Rai1: Alberto Angela racconta le Stelle d'Europa

28 dicembre 2022 a

a

a

Stasera in tv, 28 dicembre 2022, torna Alberto Angela e i suoi viaggi alla scoperta delle Meraviglie nella nuova serie intitolata Stelle d'Europa. Per la prima volta varcherà i confini nazionali per esplorare, oltre quelli italiani, anche i siti Unesco più spettacolari del nostro continente. L'appuntamento sarà su Rai1 per i prossimi tre mercoledì a partire oggi (sempre dalle ore 21,25).

Piero Angela, l'ultimo saluto del figlio Alberto: "E' stato come vivere con Leonardo Da Vinci in casa" | Video

Un viaggio quelli di Angela che attraversa l’Europa da est a ovest, da sud a nord, alla ricerca delle bellezze più rappresentative di ciascun paese, ma anche delle linee di una storia comune e di una comune identità. Oltre al racconto di Alberto Angela, alle splendide immagini girate in 4K con l’uso di audaci droni acrobatici, questa serie si arricchisce delle testimonianze di ospiti celebri e di performance artistiche in alcuni dei luoghi più significativi del viaggio.

Piero Angela, l'ultimo messaggio: "Malgrado la malattia ho portato a termine i miei progetti". Il video della prima puntata di Quark

Nella prima puntata il viaggio parte da Mont Saint-Michel, nel nord della Francia, isolotto che sembra danzare tra terra e mare al ritmo delle maree. Sede di una celebre abbazia benedettina, sorge al centro di un’immensa baia aperta sul canale della Manica, dove le maree sono tra le più potenti d’Europa. Nelle fasi più intense il mare si ritira di una ventina di chilometri, per poi ritornare isolando l’abbazia dalla terraferma. Prosegue poi per Lisbona, in Portogallo, porta occidentale d’Europa aperta verso l’immensità degli oceani. Dalla torre di Belém, ai ricami del monastero dei Jéronimos, Alberto Angela racconta questa affascinante città adagiata sulle sponde del Tago e affacciata all’oceano. La tappa italiana di questa puntata è Verona, la città scaligera che ha ispirato l’amore letterario di Romeo e Giulietta. All’Arena, l’antico anfiteatro nato per ospitare i gladiatori e oggi divenuto uno dei più grandi teatri lirici del mondo, Alberto Angela incontra Roberto Bolle, leggendario Romeo della danza. Al balcone di Giulietta, Riccardo Cocciante interpreta un brano della sua opera popolare dedicata ai due tragici amanti. Il viaggio si conclude a Chartres, cittadina francese sede della più antica e meglio conservata cattedrale gotica del vecchio continente.

Alberto Angela, quella volta che "stavo per essere ucciso, mitra puntato addosso"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.