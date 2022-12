Zona Bianca, stasera in tv 27 dicembre su Rete4: anticipazioni e ospiti della centesima puntata

27 dicembre 2022 a

Stasera in tv, martedì 27 dicembre, appuntamento con Zona Bianca su Rete4 (dalle ore 21,20). Il programma condotto da Giuseppe Brindisi taglia oggi il traguardo delle 100 puntate.

Nel corso della serata, alla luce della prima manovra del governo di Giorgia Meloni, ampio spazio sarà dedicato alla prossima discussione in Senato, sulla quale verrà posto il voto di fiducia. Un focus, inoltre, sulle ultime notizie relative allo scandalo Qatargate e sulla guerra in Ucraina, con una nuova offensiva russa che sta mettendo in ginocchio le risorse energetiche del Paese.

Tra i tanti ospiti della puntata di questa sera ci saranno anche Pietro Senaldi, Claudia Fusani, Luigi De Magistris, Matteo Perego di Cremnago, Giuliano Granato e Vittoria Baldino.

