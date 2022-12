Claudia Arvati, come è morta: la corista e finalista di The Voice Senior aveva 62 anni

27 dicembre 2022 a

Morta a 62 anni Claudia Arvati, corista per molti grandi artisti e salita alla ribalta del pubblico televisivo per la sua partecipazione allo show The Voice Senior, programma nel quale raggiunse la finale lo scorso anno di questi tempi classificandosi in seconda posizione. Da tempo lottava contro una malattia. A luglio scorso si era operata e sui social aveva scritto: "Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo stronzetto che mi zompetta dentro"

"Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi", ha scritto Claudio Baglioni in un post su Facebook ricordando la sua storica corista. Tanti big della musica hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Arvati. "Eravamo giovani, compagne di musica e di giochi. La voglio ricordare così con quel sorriso e quell’allegria contagiosa. Buon viaggio Claudia" le parole di Fiorella Mannoia su Instagram. "Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia" ha scritto invece Gigi D’Alessio.

Originaria di Mantova, romana d’adozione, ex enfant prodighe, dopo anni di sacrifici aveva fatto della musica la propria professione ottenendo successi e personale gratificazione. Claudia insegnava a Roma canto agli artisti più disparati e partecipava come corista ai tour dei più grandi cantanti italiani (Donatella Rettore, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia, Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Gianni Morandi) e alle più famose trasmissioni televisive, aveva diretto anche il Coro Roman Academy in numerose produzioni teatrali. Poi la recente avventura di The Voice. In tv aveva esordito con Pronto chi gioca di Enrica Bonaccorti dopo un provino con Gianni Boncompagni per poi collaborare anche a Furore, Fantastico, Carramba, Passo Doppio, La Corrida e Amici di Maria De Filippi. Un bagaglio notevolissimo, reso ancora più speciale dalle cinque partecipazioni al Festival di Sanremo e a quattro Fantastico.

