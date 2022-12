Cristina Fogazzi, chi è l'Estetista Cinica star dei social diventata imprenditrice da record della bellezza

27 dicembre 2022 a

Cristina Fogazzi - in arte l'Estetista Cinica - è un personaggio sociale ma soprattutto imprenditrice di successo esploso mentre tutto il mondo, causa lockdown Covid, si fermava e arrancava. Cristina, 46 anni e 28 milioni di euro di ricavi nel 2019 vendendo creme e trattamenti del viso e del corpo con Instagram come grimaldello (ha quasi raggiunto un milione di followers). Bene, nei mesi in cui l'Italia era zona rossa, nel 2020, ha fatturato 10 milioni. Numeri da record che l'hanno trasformata in una star dell'imprenditoria, non solo dei social.

Ma chi è Cristina Fogazzi? Originaria di Sarezzo in provincia di Brescia, dove è nata nel 1974, si fa conoscere come blogger - da qui il nickname Estetista Cinica - ma poi inizia a produrre prodotto per il corpo e il visto con il marchio VeraLab attraverso il suo shop online: un successo anche grazie a un uso creativo e accattivante dei social. I suoi prodotti ormai sono tra i più amati, tra quelli che hanno avuto maggiore successo le bende "Slim me" per combattere la cellulite. La parte produttiva della sua azienda è rimasta nel Bresciano nonostante il boom: "Le creme le fanno in Valcamonica, i gadget a Pompiano, il sito a Desenzano" ha spiegato in una recente intervista in chi racconta di avere 36 dipendenti e una idea di imprenditoria assolutamente innovativa: "Voglio che chi lavora con me sia nelle condizioni di vivere nel benessere".

In tv ha collaborato con il programma Detto Fatto su Rai2, ultimamente è stata ospite di E' sempre mezzogiorno su Rai1 da Antonella Clerici, ha poi scritto il libro “Guida cinica alla cellulite”. Cristina è sposata con Massimo, ma il loro rapporto non è sotto la luce dei riflettori. Non ha figli - ha spesso detto in alcune interviste non volerne - ma un cane di nome Otto a cui è molto affezionata. Da poco gli è stata dedicata una Barbie a sua perfetta immagine e somiglianza.

