Maurizio Costanzo, quattro matrimoni e le relazioni con Simona Izzo e Giovanna Ralli

27 dicembre 2022 a

a

a

Maurizio Costanzo, uno dei padri della televisione italiana, ospite di Oggi è un altro giorno su Rai1. Sarà intervistato da Serena Bortone. A diciotto cronista di Paese Sera, collabora con TV Sorrisi e Canzoni, diventa caporedattore di Grazia e fa l'esordio come autore radiofonico. Coautore della canzone Se telefonando di Mina, Da metà degli Settanta è ideatore e conduttore di numerosi spettacoli televisivi, in particolare talk-show. Dal 1982 manda in onda il Maurizio Costanzo Show (registrato al teatro Parioli di Roma), una della trasmissioni più longeve della tv. Direttore di L'Occhio, è stato anche autore teatrale e in tv ha condotto, tra le altre, il contenitore Buona Domenica per un decennio.

Michele Pecora, dal successo di "Era lei" all'attività di scouting

Costanzo, 84 anni, è sposato con Maria De Filippi, un legame tra i più longevi e profondi della tv italiana. Sempre molto riservati sulla loro vita privata e di coppia, parlando del compleanno della moglie - che ha compiuto 61 anni proprio pochi giorni fa, il 5 dicembre - il giornalista e conduttore ha fatto uno strappo alla regola. "Che regalo le ho fatto? Noi ci regaliamo sempre dei mazzi di fiori. Stiamo insieme da 30 anni, che ci dobbiamo regalare? Conta il biglietto e soprattutto ricordarsene a una certa età. Le ho regalato le rose. Ovviamente rose rosse, per la precisione dodici" ha raccontato recentemente.

Ballando con le stelle, la classifica nel mirino del Codacons: polemica sui voti social e della giuria

In precedenza ha avuto altre tre mogli: nel 1963 ha sposato Lori Sammartino, nel 1973 Flaminia Morandi dalla quale ha avuto due figli (Camilla e Saverio, oggi regista di cinema e serie tv). Dopo aver convissuto con Simona Izzo all'inizio degli anni Ottanta, nel 1989 ha sposato Marta Flavi dalla quale poi ha divorziato nel 1994. Il matrimonio con De Filippi invece è del 1995 e nel 2022 hanno preso in affido (e poi adottato) un bambino. Recentemente ha confidato un legame, risalente ai primi anni Sessanta, con l'attrice Giovanna Ralli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.