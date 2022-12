Michele Pecora, chi è la moglie e il successo di Era lei: carriera e vita privata

27 dicembre 2022 a

a

a

Michele Pecora ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata del 27 dicembre 2022. Parlerà della sua carriera nel salotto della trasmissione televisiva condotta da Serena Bortone.

Sonia Bruganelli è in vacanza, assente al GF Vip torna il 9 gennaio

Pecora, 65 anni, cantautore fece l’exploit sul finire degli anni Settanta con il brano Era lei (mezzo milione di copie vendute nel 1979). Originario di Agropoli, cresciuto a Falconara Marittima, ha frequentato il Conservatorio Rossini di Pesaro per il corso di chitarra classica. Ha vinto il Festival di Castrocaro con La mia casa (1977), partecipato con Te ne vai al Festivalbar (1980) scritta con Zucchero. Continua poi a incidere per tutto quel decennio e, dopo qualche brano passato inosservato, ottiene nuovamente un buon riscontro dopo il passaggio alla casa discografica CBS, con il singolo Me ne andrò del 1985, con il quale partecipa al Festivalbar. Negli anni Novanta si dedica all'attività di autore per altri interpreti, fra cui Barbara Cola e Lighea, pur continuando ad esibirsi. Nel 1998 polemizza con Zucchero Fornaciari a causa di alcune somiglianze tra la canzone Blu, contenuta in Bluesugar, e la sua Era lei[7]. La vicenda, finita in tribunale, si risolse con la completa assoluzione di Zucchero, Pasquale Panella (co-autore del testo del brano) e della casa discografica Universal Music Group. Successivamente, oltre all'attività di cantante e autore, inizia a dirigere un'orchestra che ha accompagnato e collaborato con molti artisti tra cui Ron, Peppino Di Capri, Ivana Spagna, Riccardo Fogli. Inoltre svolge anche un'intensa attività di talent scouting.

Cristiana Ciacci, l'unica figlia di Little Tony si racconta a Oggi è un altro giorno

Della vita privata di Michele Pecora si sa che è sposato con Melissa, anche lei cantante e coetanea, e ha un figlio, Matteo, nato nel 1978 e anche lui musicista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.