Die Hard - Trappola di Cristallo, stasera in tv lunedì 26 dicembre su Italia 1. La trama

Stasera in tv, mercoledì 26 dicembre, su Italia 1 il film Die Hard - Trappola di Cristallo, inizio alle ore 21.20. Produzione americana del 1988, regia di John McTiernan, nel cast Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Reginald VelJohnson, Paul Gleason, De'voreaux White, William Atherton, Hart Bochner, James Shigeta e Alan Rickman. Uno sguardo alla trama. John McClane è un poliziotto che vive separato dalla moglie: lui a New York, lei a Los Angeles. Accetta il suo invito per Natale e la raggiunge al party della sua sede aziendale: un grattacielo di Los Angeles dove irrompono i terroristi che prendono tutti in ostaggio con lo scopo di ottenere la scarcerazione di alcuni prigionieri politici. Ma vogliono anche svuotare il caveau. Ovviamente si scatena la sfida tra i terroristi e John McClane.

