Il ragazzo di campagna, stasera in tv mercoledì 26 dicembre su Rete 4. La trama

Il ragazzo di campagna. E' un grande classico il film proposto stasera in tv, lunedì 26 dicembre, da Rete 4, inizio alle ore 21.25. Una commedia del 1984, produzione italiana, regia di Castellano e Pipolo. Nel cast Renato Pozzetto, Massimo Serato, Massimo Boldi e Donna Osterbuhr. La trama: Artemio abita in un piccolo paese. In campagna non accade mai niente e l'unico spettacolo è il passaggio del treno. Si decide al grande passo e se ne va quando gli viene proposto come prospettiva il matrimonio con la desolante Maria Rosa. Nella metropoli gliene accadono di tutti i colori, tra l'amore e il lavoro. Alla fine tornerà nella sua campagna.

