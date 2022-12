Cher, terzo matrimonio? Il fidanzato che ha quarant'anni di meno, le regala un super anello di diamanti

26 dicembre 2022 a

Lei 76 anni, lui quaranta di meno. Nuova storia d'amore per Cher? Possibile. Almeno stando al suo tweet postato nella notte di Natale: la foto di un importante anello con un diamante enorme. Glielo avrebbe regalato il boyfriend Alexander A.E. Edwards le ha fatto trovare il dono sotto l'albero. Sono immediatamente scattate le indiscrezioni secondo cui la donna del pop avrebbe indossato il gioiello alla mano sinistra. Cher ha soltanto aggiunto "non ho parole". Da settembre circolano le voci sulla relazione tra Cher e Alexander. Se si sposeranno per lei sarà il terzo matrimonio dopo le brevi nozze con Gregg Allman a metà anni Settanta e prima ancora con Sonny Bono. Due i figli: Chaz con Sonny e Elijah con Allen, entrambi più vecchi del nuovo boyfriend e forse fidanzato. Alexander, che è vicepresidente dell'etichetta discografica Def Jam Recordings ed esce a sua volta da una relazione con la modella ed ex di Kanye West, Amber Rose.

