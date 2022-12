La bella e la bestia, stasera in tv lunedì 26 dicembre su Rai 1. La trama

26 dicembre 2022 a

La bella e la bestia. Un classico della Disney stasera in tv, lunedì 26 dicembre, su Rai 1. Film sentimentale e musicale, produzione angloamericana del 2017. La regia è stata curata da Bill Condon. Nel cast Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans e Josh Gad. E' l'intramontabile storia dell'amore di una ragazza che riesce a spezzare l'incantesimo che ha trasformato il principe in un mostro. Scritto da Evan Spiliotopoulos e Stephen Chbosky, il film è un remake in live action dell'omonimo film d'animazione del 1991, tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.

