Soleil Sorge, chi è e la relazione con Luca Onestini: carriera e vita privata

26 dicembre 2022 a

a

a

Soleil Sorge torna protagonista al Grande Fratello Vip 7. La showgirl ex gieffina nella sesta edizione torna nello studio ospite di Alfonso Signorini ma il ruolo di opinionista al posto di Sonia Bruganelli, in vacanza. Un ruolo che ha svolto all'Isola dei famosi mentre poi ha rivestito il ruolo di giudice a La pupa e il secchione. Da oltre un mese è in libreria con Manuale di una st***za, un libro con cui punta a insegnare alle donne come difendersi e, se occorre, anche attaccare. Nel libro racconta anche della sua vita privata.

Sonia Bruganelli è in vacanza, assente al GF Vip torna il 9 gennaio

Soleil Anastasia Sorge, in arte Soleil Stasi, è nata a Los Angeles da padre italiano e madre americana e ha 28 anni. Torna in Italia, in Abruzzo, durante l'adolescenza, per poi volare a New York per studiare recitazione presso il The Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Al rientro nella Penisola, è volto di Roma Tv e Roma Now, partecipa a Miss Italia e a Uomini e Donne nel 2016, quando viene scelta da Luca Onestini (attualmente di nuovo dentro la casa, probabile un confronto tra i due stasera). La loro relazione, però, si interrompe quando Luca partecipa al Gf Vip 2. In seguito, nel 2019 partecipa a L'isola dei famosi, dove lega molto con Jeremias Rodriguez, mentre nel 2020 è tra i concorrenti di Pechino Express assieme alla mamma Wendy Kay. Nel 2021, infine, la partecipazione al Grande Fratello Vip, in cui è al centro del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran.

Luca Onestini di nuovo al Grande Fratello Vip 7, sarà uno dei nuovi concorrenti

Lato vita privata, Soleil Sorge ha avuto come primo amore un ragazzo di nome Kevin, con cui ha una relazione di circa un anno e mezzo. Tragicamente, Kevin morirà di overdose una settimana dopo la loro rottura. Dopo Luca Onestini la relazione con Marco Cartasegna poi il flirt con Jeremias Rodriguez, fratello di Belén e Cecilia. Nel 2020 Soleil Sorge avrà una travagliata relazione con Gianmaria Antinolfi, fatta di svariati tira e molla ripresi dal settimanale Chi.

Grande Fratello Vip, nuovi opinionisti. Oggi la scelta, chi si ritira dal reality?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.