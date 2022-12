Edoardo Donnamaria, la crisi con Antonella Fiordelisi e il rischio squalifica causa bestemmia

26 dicembre 2022 a

a

a

Edoardo Donnamaria è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 7 e probabilmente nella puntata di stasera sarà in prima linea. Innanzitutto per la crisi con Antonella Fiordelisi: i due concorrenti hanno fatto coppia dentro la casa ma ora la relazione si è raffreddata pur essendo vissuta costantemente all'insegna di alti e bassi.

Grande Fratello Vip, nuovi opinionisti. Oggi la scelta, chi si ritira dal reality?

Questa volta è Fiordelisi a sentirsi sola, non sostenuta dal suo fidanzato. Secondo Antonella, Edoardo nelle ultime discussioni si è schierato con i suoi amici. Confidandosi con Andrea Maestrelli, Dana Saber e Alberto De Pisis, ha riferito una frase di Edoardo che le ha fatto male. Secondo il volto di Forum, è impossibile che la sua fidanzata possa vincere il televoto come preferita del pubblico "Un poco di supporto psicologico ci vuole, io qui non ce l'ho da nessuno", si lamenta Antonella con Dana. "Mica ti ha detto che devi uscire", le risponde Alberto. La Fiordelisi accusa il fidanzato di usare quest'atteggiamento per la presenza degli amici: "Ma chi gli ha fatto niente - afferma - deve fare gruppo con gli amici e far vedere che anche lui la pensa come loro. Non lo riconosco più. Mi sembra freddo". "Io mi sono rotta" aggiunge Antonella confortata dall'abbraccio di Dana.

Dana Saber, una modella super sexy dentro la casa del GF Vip

Non solo pene d'amore per Donnamaria che stasera potrebbe anche essere a rischio squalifica. Perché? Secondo il popolo dei social il popolare volto di Forum avrebbe bestemmiato nella serata di sabato. Moltissimi utenti hanno infatti segnalato su Twitter che il giovane si sarebbe lasciato andare a un espressione assai blasfema. L’audio dei video che circolano online non è assolutamente il massimo e poco si capisce. Che tutto possa risolversi in una bolla di sapone è assai probabile.

Sonia Bruganelli è in vacanza, assente al GF Vip torna il 9 gennaio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.