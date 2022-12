Una famiglia sotto l'albero, stasera in tv 26 dicembre su Rai2 film in prima visione assoluta: una storia vera?

26 dicembre 2022 a

a

a

Stasera in tv - 26 dicembre 2022 - va in onda il film Una famiglia sotto l'albero (Rai2, dalle ore 21,20), una prima visione assoluta. La pellicola, diretta da Jason Bourque e interpretata da Aimee Teegarden, Andrew W. Walker, James Tupper, affronta, in chiave brillante e moderna, le possibili conseguenze di esami, come quelli genetici, in grado potenzialmente di svelare verità nascoste sulla nostra identità e appartenenza.

Report, il potere di Putin e il business delle scommesse sul calcio legato alla guerra

La trama: Vanessa non ha mai avuto una vera famiglia con cui festeggiare il Natale. Quando però riceve i risultati di un test del Dna che le rivela la sua famiglia d’origine, scopre di avere un papà, del quale ignorava l'esistenza. Richard, suo padre biologico, la invita a trascorrere i giorni di festa con lui e la sua famiglia. Vanessa accetta l’invito: ad accoglierla sarà Kris, un amico di Richard che conosce bene tutti i componenti della famiglia, e aiuta la ragazza a rompere il ghiaccio quando incontra per la prima volta la moglie del padre e i loro tre figli. Dopo qualche esitazione iniziale, Vanessa comincia a sentirsi a suo agio con tutti, e a farsi voler bene. Ma una notizia dal laboratorio in cui ha eseguito il test metterà a repentaglio la sua vacanza e tutte le certezze che pensava di aver trovato.

Grande Fratello Vip, nuovi opinionisti. Oggi la scelta, chi si ritira dal reality?

Prendere una storia romantica, di quelle in cui il lieto fine è scontato, ed aggiungeteci un’ambientazione natalizia ed una famiglia felice, ecco Una famiglia sotto l'albero, per una storia che potrebbe anche essere vera perché dinamiche come quelle raccontate esistono davvero.

Egger, la beffa del secondo posto a Ballando con le stelle: "Nel nostro cuore abbiamo vinto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.