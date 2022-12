Padre Enzo Fortunato: "Davanti alla guerra il Natale ci dice che la pace non è un sogno"

26 dicembre 2022 a

“Di fronte agli scenari di guerra che incupiscono e rendono triste questo particolare momento storico, tornare nei luoghi del Natale significa riappropriarsi delle nostre radici più belle che danno forza alla vita e ci fanno resistere alle tempeste. Il Natale ci dice che la pace non è un sogno ma una possibilità da scegliere e vivere”. Sono parole di Padre Enzo Fortunato che oggi, lunedì 26 dicembre, sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Insieme a Giulia Nannini conduce fino al 28 dicembre “In cammino nei luoghi del Natale” in onda poco dopo le 15 su Rai 3. Alla scoperta dello spirito natalizio: usanze e tradizioni dei luoghi più noti al mondo ricchi di storia e cultura millenaria. Un viaggio intenso e affascinante, narrato non soltanto dal punto di vista religioso, ma anche culturale, architettonico e storico artistico. Ogni puntata è accompagnata dalle riflessioni di Erri De Luca e impreziosita da personalità di eccezione tra i quali il sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, il sociologo Domenico De Masi, lo storico Franco Cardini, il presidente della Pontificia accademia per la vita, monsignor Vincenzo Paglia, il vescovo di Verona, monsignor Domenico Pompili, il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, e lo scrittore Moni Ovadia.

