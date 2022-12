Ballando con le stelle, così i social e i voti della giuria: la classifica nel mirino del Codacons

26 dicembre 2022 a

Una vittoria sfociata in polemica e anche un'istanza (di accesso ai voti della finale) di Codacons alla Rai. Non un gran finale per Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci arrivato alla diciassettesima edizione. Numeri record (3.987.000 spettatori di media per la finale con lo share del 30.1%), forse anche grazie a insulti, litigi, squalifiche, infortuni, ritiri, ripescaggi e vittorie in barba alle preferenze del pubblico.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno vinto dopo essere stati ripescati, non una sorpresa assoluta considerando che nelle interviste alla vigilia sia Selvaggia Lucarelli che Ivan Zazzaroni avevano indicato la giornalista come possibile vincitrice. La modalità però ha sorpreso tutti perché in tutte le sfide della finale la coppia formata da Costamagna e La Rocca erano i meno preferiti dal pubblico che voto sui social, staccatissima da tutti gli altri, mentre ha ottenuto sempre la preferenza della giuria ad eccezione di Lucarelli (e in una occasione Alberto Matano).

Già la sfida tra Egger e Rosanna Banfi era stata indicativa con la giuria che compatta, tranne Lucarelli, aveva votato contro l'ex modello. L'altro passaggio chiave è stata la sfida tra Costamagna (12.500 giuria più 40.732 sociale per il 51,36%) e Alex Di Giorgio: (2500 giuria più 47.918 sociale per 48,64%). A quel punto, con l'ingresso tra i votanti di Matano, Erra, Divaira e De Paquale, il fronte della "giuria tecnica" pro Costamagna si è rafforzato e nonostante l'ampio consenso avuto da Stokholma ed Egger nei social sia nella manche a tre che nel ring finale. Un meccanismo ben spiegato dal sito specializzato www.davidemaggio.it che ha raccontato anche come la vincitrice morale del programma, in quanto la preferita dei telespettatori, sia stata Ema Stokholma.

