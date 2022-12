Padre Enzo Fortunato, chi è il frate influencer volto noto della televizione

26 dicembre 2022 a

Chi è Padre Enzo Fortunato? Sicuramente il suo è tra i volti più noti del mondo della religione, considerato frate influencer. Già protagonista del piccolo schermo in numerose occasioni, oggi lunedì 26 dicembre sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai 1. Fino 28 dicembre va in onda “In Cammino – nei luoghi del Natale”, il programma condotto su Rai 3 (inizio ore 15.15) proprio da padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini. Padre Enzo Fortunato è un frate minore convenutale, originario di Amalfi e ha ricoperto per 25 anni il ruolo di direttore della sala stampa e portavoce del convento di Assisi. Ha inoltre diretto il mensile San Francesco patrono d’Italia. Molto seguito sui social, è diventato un volto noto del mondo dello spettacolo, partecipando a diverse trasmissioni Rai. Prima dei voti ha lavorato come cameriere e i genitori si aspettavano un futuro nel mondo della ristorazione, poi è invece arrivata la vocazione ed è iniziato il suo cammino, che ora continua all'insegna della fede e della tecnologia.

