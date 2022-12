Egger, la beffa del secondo posto a Ballando con le stelle: "Nel nostro cuore abbiamo vinto"

26 dicembre 2022 a

a

a

“Non conta vincere ma partecipare. Noi abbiamo partecipato fino in fondo puntata dopo puntata guadagnandoci ogni secondo qui a Ballando con le stelle, il vostro amore è stato così forte che nel nostro cuore abbiamo vinto" ha scritto Alessandro Egger accompagnando con queste righe la foto pubblicata su Instagram in cui alza il trofeo del secondo posto con la sua Tove Villfor, una coppia cresciuta puntata dopo puntata sino a sfiorare la vittoria nello show di Rai1. Sul momento però la sorpresa nel viso di Egger, convinto di vincere nella finale a due, era stata immortalata dalle telecamere. Una beffa per l'ex modello che, una volta ritiratosi Gabriel Garko, era diventato il favorito. Ma Luisella Costamagna, ripescata, ha saputo superare tutte le sfide spinta dai voti della giuria.

Ballando con le Stelle al centro di Oggi è un altro giorno

Nella manche a tre, che ha visto oltre a Egger in ballo anche Costamagna ed Ema Stokholma, l'ex modello aveva ottenuto il 35,20% dei voti (percentuale corrispondente a 48.396 voti, di cui 45.896 dai sociale e 2.500 da Selvaggia Lucarelli) contro il 35,70% di Costamagna (ultima sui social con 26.561 voti ma spinta dai 22.500 di giuria e opinionisti) e il 29,10% di Stokholma (social 38.014 più 2.000 di Matano). Stesso ruolino nel ring finale a due con Egger fermato al 43% (36.351 voti social più 2.500 Lucarelli) e Costamagna volata sino al 57% (26.769 social e 24.500 giuria con opinionisti). Una beffa che ha scatenato polemiche e anche un'istanza del Codacons alla Rai per avere accesso ai voti della finale.

Alessandro Egger, "ho provato a far pace con mia madre ma lei recita una farsa"

Ad Alessandro Egger, oltre alla delusione per il secondo posto, resta una grande esperienza che lo ha portato a essere molto apprezzato dal pubblico della tv. Ex modello e da bambino volto delle barrette Kinder a inizio degli anni Duemila, aveva partecipato alcuni anni fa a Pechino Express con la madre. Dalla quale poi si è allontanato come raccontato in diverse clip durante lo show di Rai1.

Ballando con le stelle vince Luisella Costamagna (con Pasquale La Rocca). Beffati Alessandro Egger ed Ema Stokholma





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.