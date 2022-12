Oggi è un altro giorno, lunedì 26 dicembre: ospiti e anticipazioni

26 dicembre 2022 a

Oggi è un altro giorno in tv anche a santo Stefano. Oggi, lunedì 26 dicembre, classico appuntamento su Rai 1 a partire dalle ore 14.05 con il programma condotto da Serena Bortone. Come sempre, insieme agli affetti stabili, interviste a ospiti dello spettacolo e del costume, della musica e della cultura. Non mancheranno, inoltre, tutti gli aggiornamenti sull’attualità con collegamenti dal territorio. Gli ospiti Alessandro Egger e Tove Villfor (nella foto), beffati nella finale di Ballando con le Stelle; Angelo Madonia; Samuel Peron; Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi; Padre Enzo Fortunato.

