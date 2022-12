Sonia Bruganelli, perché è assente al Grande Fratello Vip: dove è in vacanza, Paolo Bonolis, i figli

26 dicembre 2022 a

Sonia Bruganelli è in vacanza ed non sarà presente, oggi 26 dicembre 2022, nello studio del Grande Fratello Vip 7. La sua assenza, prevista, sarà lunga perché il suo ritorno in diretta è previsto per la puntata del 9 gennaio 2023. Anche lo scorso anno l'opinionista saltò le puntate delle festività natalizie. Quest'anno sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a New York insieme alla famiglia.

Ma la sua poltrona da opinionista non resterà vuota. Al suo posto - l'anno scorso fu chiamata Laura Freddi, tra l'altro proprio ex del marito di Bruganelli - saranno in due: Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, entrambi ex concorrenti anche se in edizioni diverse. Ancora non è stato ufficializzato se i due saranno presenti solo nella puntata di oggi oppure ci saranno anche in quella del 2 gennaio. Molto dipenderà anche dalle dinamiche che si concretizzeranno nella casa (probabile un confronto tra Soleil Sorge e Luca Onestini, i due hanno avuto una relazione) e dagli ascolti che realizzerà la puntata di oggi.

Ma chi è Bruganelli? Nata a Roma, 48 anni è laureata in Scienze della comunicazione ed è sposata con Paolo Bonolis. Conosciutisi nel 1997, sono convolati a nozze nel 2002. Insieme hanno avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. La loro primogenita, Silvia, alla nascita ha avuto delle complicazioni cardiache per cui è stata operata quasi subito. La sua storia l'ha raccontata di recente a Verissimo. “Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi perché avevo paura di perderla. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi. Io non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo". Parlando del marito Paolo Bonolis: "In quel periodo mi ha dato una forza enorme, ha sempre visto il bicchiere mezzo pieno, mi diceva sempre guarda Sonia che gli occhi di nostra figlia sono degli occhi vivi, lei c'è". Silvia, ora diciottenne a causa di un’ipossia sopravvenuta a sette giorni dall’intervento, ha riportato dei danni permanenti e la sua giovane vita è fatta di conquiste quotidiane. "Ora Silvia è grande, è una ragazza felice, vive la sua vita", afferma Sonia. E aggiunge: "Ora quando mi dice mamma ti amo è meraviglioso”.

