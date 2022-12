Report, stasera in tv 26 dicembre su Rai3: il potere di Putin e il business delle scommesse sul calcio legato alla guerra

26 dicembre 2022 a

Report non va in vacanza e stasera in tv va in onda su Rai3 dalle ore 21,20 con tre inchieste (anche su Raiplay). Le telecamere della trasmissione di Sigfrido Ranucci sono andate a Mosca per provare a capire se il potere di Putin è davvero in crisi. Gli inviati hanno poi scavato a fondo sui prezzi delle materie prime che aumentano e perché. La squadra di Report è stata anche a Kyiv nei giorni dell’attacco russo al centro della Capitale per raccontare la resistenza del calcio ucraino sotto le bombe.

La prima inchiesta, dal titolo Miniere urbane di Michele Buono, spiega perché i prezzi delle materie prime aumentano e il cambio climatico è insostenibile. Eppure, noi abbiamo delle miniere in casa: le città. Da dove possiamo estrarre e rimettere in circolo metalli preziosi e plastiche, dare valore ai rifiuti trasformandoli in metano, producendo un gas di origine rinnovabile. La seconda è La battaglia di Mosca di Manuele Bonaccorsi, con le telecamere di Report che sono andate a Mosca, per provare a capire se il potere di Putin, con il difficile andamento della guerra in Ucraina e le durissime sanzioni decise dai Paesi Occidentali, è davvero in crisi. Report ha solcato le piazze delle manifestazioni di sostegno alla guerra organizzate dal regime, ha intervistato politici e intellettuali e ha parlato con la gente comune, coi giovani e coi militari, con avvocati per i diritti umani e dissidenti, proprio nelle settimane in cui la mobilitazione parziale invocata dal presidente russo era al suo culmine.

Infine la terza e ultima inchiesta: La matrioska delle scommesse di Lorenzo Vendemiale. La squadra di Report è stata a Kyiv nei giorni dell’attacco russo al centro della Capitale per raccontare la resistenza del calcio ucraino sotto le bombe e chi prova a speculare. L'inchiesta fa luce su 1XBet, colosso delle scommesse online con origini russe, che ha provato ad aprire un business in Ucraina in piena guerra. Il misterioso bookmaker intanto è riuscito a sbarcare anche nel nostro Paese, grazie a un sito con dominio italiano, ma già da anni si era infiltrato in Italia attraverso il calcio. Report ha scoperto i dettagli dell’accordo che lega la Serie A a 1XBet. Mentre alcuni club si fanno sponsorizzare anche da Liga Stavok, bookmaker ufficiale di Mosca: l’inchiesta svela quali sono le squadre che incassano soldi da questo contratto.

